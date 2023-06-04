Edirne'de kimliğini evde unutan öğrenciyi motosikletiyle LGS'ye yetiştirdi



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav öncesi kimliğini unutan öğrencinin yardımına okul önünde bekleyen bir veli yetişti. Bu kişi, motosikletliyle evine götürüp kimliğini almasını sağladığı öğrenciyi, sınava yetiştirdi.

Edirne´de LGS´ye giren 3 bin 920 öğrenci sabahın erken saatlerinden itibaren, okulların yolunu tuttu. İlk oturumu saat 09.30'da başlayan sınav için okullarda öğrenciler aileleriyle merakla içeriye alınacakları saati bekledi. Saatler 09.00'ı göstermesiyle içeriye alınmaya başlayan öğrencilerden okula girişte, cep telefonu, takı ve benzeri aksesuarları bırakmaları istendi. Öğrenciler içeriye girerken veliler de dışarı da heyecanla beklemeye başladı.

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki İstiklal Ortaokulu'nda bir erkek öğrenci okula girişte kimliğini unuttuğunu fark etti. Kimliksiz içeri alınmayan öğrencinin yardımına okulun önünde bekleyen bir veli koştu. Motosikletiyle öğrenciyi evine götürüp kimliğini almasını sağlayan vatandaş, tekrar okula getirdi. Dakikalar kala okula yetişen öğrenci, hemen sınava gireceği salona alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-06-04 10:43:41



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