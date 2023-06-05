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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin İpsala ilçesinde devrilen TIR´ın şoförü Ali Oğuz Genç (59), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, İpsala-Keşan kara yolunun 8´inci kilometresinde meydana geldi. İpsala´dan, Keşan yönüne giden Ali Oğuz Genç yönetimindeki 34 EKY 427 çekici ve 34 ED 9767 dorse plakalı TIR, yolun 8´inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Genç´in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Ali Oğuz Genç´in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2023-06-05 12:50:15



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