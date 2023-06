Meriç Nehri'nde hidroelektrik santralinde sona gelindi

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!



Ali Can ZERAYUmut IŞIK/EDİRNE, (DHA)EDİRNE Valiliği tarafından geçen yıl '3 Nehir 1 Şehir´ projesi kapsamında Meriç Nehri üzerine kurulan lastik savaklı hidroelektrik santralinde sona gelindi. Nehir üzerine kurulan lastik savakların şişirilerek test aşamasına gelinen hidroelektrik santralinde, 14 metre uzunluğundan dev Arşimet burgunun (Arşimet vidası) dönmesiyle, yıllık 14 milyon 300 bin kilovat saat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

Edirne Valiliği tarafından geçen yıl Nisan ayında Meriç Nehri üzerine '3 Nehir 1 Şehir' adı verilen proje kapsamında hidroelektrik santralinin yapımına başlandı. Nehir yatağının temizlenmesi ile başlayan projede 12 bin metrekarelik alana kurulan santralde 14 adet dev burgulu Arşimet bulunuyor. Nehrin enlemesine taşkınlara karşı, 61 metre uzunluğunda lastik savaklar yerleştirilmesi ile hidroelektrik santralinde sona gelindi. Lastik savakların şişirilmesi ile suyun 4 metre yüksekliğe ulaşması sağlandı. Test aşamasında olan savaklar tarafından suyun 3 metre 90 santim genişliğinde 14 metre uzunluğundaki Arşimetlere ulaşması sağlanarak, günlük 2 megavat elektrik üretilip, kentte 4 bin 88 haneye elektrik verilecek. Hidroelektrik santralinden yıllık 14 milyon 300 bin kilovat ile yıllık 60 milyon lira değerinde elektrik üretilmesi hedefleniyor.

'YILLIK 60 MİLYONLUK ELEKTRİK ÜRETİLECEK'

Meriç Nehri kurulan hidroelektrik santrali ile yıllık 60 milyon lira değerinde elektrik üretileceğini söyleyen Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, "Nehir üzerinde 180 metreyi bulacak şekilde 61 metre uzunluğunda lastik savaklarımız var. Nehrin taban seviyesi şu an 29 metre 80 santim, 4 metrelik yükseklikle beraber 33 metre 80 santim seviyesine kadar suyu depolayabileceğiz. Depoladığımız su, santralin içine girecek ve tribünleri çevirerek santralin çıkış noktasından tekrar nehrin yatağına kavuşmuş olacak. Kurulu gücümüz 2,4 megavatlık bir güce sahip. Bugünkü ekonomik değer itibarıyla yıllık 60 milyon liralık bir enerji üretme kapasitesine sahip" dedi.

TAŞKINA DAYANIKLI

Hidroelektrik santralin taşkınlara dayanıklı olduğunu vurgu yapan Kırbıyık, "Edirne hep taşkınlarla gündemde gelmiş bir şehir. Bu taşkın riskini de göz önünde bulundurarak, set çekmek yerine şişirilebilir ve isteğiniz taktirde indirilebilir sistem ortaya koyduk. Bu lastik savaklar 45 dakikada şişirilebiliyor, 4 metre yükselti elde edilebiliyor. Bu elde edilen yükselti ile de suyun bu santral binasına girişi hızlanıyor. Taşkın durumunda ise lastik savakların tamamen indirilmesi mümkün. Yani su nehrin doğal yatağında akış rejimine uygun bırakılacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Umut IŞIK

