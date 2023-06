Orient Express, Kapıkule'de halk oyunları gösterileriyle karşılandı

Ali Can ZERAY-Umut IŞIK/ EDİRNE, (DHA)FRANSA'nın başkenti Paris'ten yola çıkan tarihi Orient Express, 57 yolcusuyla Edirne Kapıkule Gar'ından ülkeye giriş yaptı. Tarihi trenin yolcuları Kapıkule'de halk oyunları ekibinin gösterisiyle karşılandı.

Paris'ten 5 gün önce yola çıkan ve Amerika vatandaşı 57 yolcusu bulunan tarihi Orient Express treni, Edirne Kapıkule Tren Gar'ından ülkeye giriş yaptı. 1883 yılından itibaren hizmet veren ve Agatha Christie'den Alfred Hitchcock'a kadar birçok yazara konu olan Orient Express treni, burada kısa bir mola verdi. Trenin yolcuları, seferi düzenleyen firmanın organize ettiği, halk oyunu ekibi tarafından karşılandı. Yolcular, çalan davul-zurna eşliğinde halk oyunu ekibiyle karşılıklı oynadı.

'İSTANBUL'DA ZAMAN GEÇİRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ'

Yolculardan Janet Mattar, Edirne'ye gelene kadar Avrupa'da çok güzel şehirler gezdiklerini belirterek, "Paris'te harika birkaç gün geçirdik. Paris'ten Budapeşte'ye, sonrasında Bükreş'e geçtik, oralar da çok güzeldi ve ilginç bir tarihi vardı. Ardından Bulgaristan'ın Varna şehrinde durduk. Orada da çok ilginç şeyler gördük, özellikle Karadeniz çok güzeldi. Şimdi de gerçekten İstanbul'da zaman geçirmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi. Trenle seyahati 'zamanda yolculuk' olarak tanımlayan Mattar, "Yolculuğumuz zamanda geri yolculuk yapmak gibi biraz. Bize çok güzel davrandılar, kendimizi çok değerli hissettik. Tren de çok konforlu ve güzel. İstanbul'da muhtemelen her zamanki turistik yerleri gezeceğiz. Ayasofya, Kapalıçarşı, baharatçılar, boğaz köprüsü gibi yerlere mutlaka gideceğiz. Bunların dışında bize ne tavsiye ederlerse oralara gideceğiz. Edirne'de bu şekilde karşılanmamız çok eğlenceliydi. Burada nasıl dans ettiklerini görmek ve insanlarla temasta bulunmak çok eğlenceliydi" diye konuştu.

'KENDİMİZİ ŞANSLI HİSSETTİK'

Ann Stern ve eşi Brian Stern de yolculuklarını eşsiz bir deneyim olarak anlattı. Ann Stern, "Treni anlatmak için cümlelere dökmek gerçekten çok zor. 1920'lerin modasıyla çok güzel dekore edilmiş, ikonik bir restorasyonu var. Yolculuğumuz boyunca tanıştığımız insanlar oldu. Paris'ten, Budapeş'teye, Bükreş'e ve son olarak Türkiye'ye tanıştığımız herkes gerçekten çok sıcak karşıladı. Bu nedenle kendimizi çok şanslı hissettik. Trendeki personelin hizmeti ve tavırlarını bize çok iyi hissettirdi" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YOLCULUĞUMUZUN EN CAN ALICI NOKTASI'

Brian Stern de, Türkiye'nin yolculuklarının en can alıcı noktası olduğunu belirtti. Stern, "Gerçekten sanki bir zamanda yolculuk deneyimi yaşıyorsunuz. Yolculuğumuzun gerçekten tadını çıkardık. Yolda yürürken manzarayı görüyorsunuz, istasyondan istasyona giderken tepelerin gözünüzün önünde sıra sıra geçtiğini görüyorsunuz bu gerçekten çok güzel hissettiriyor. İstanbul'da tarihi yerlere gideceğiz, çok heyecanlıyız çünkü burası turun en can alıcı noktası olacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Umut IŞIK

2023-06-07 13:19:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.