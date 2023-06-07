661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kemeri Mustafa Taş'a verildi



Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, doping kontrol havuzundayken yer bildirimi yapmadığı gerekçesiyle hak mahrumiyeti olmasına rağmen geçtiğimiz yıl 661'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşip başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'ten alınan başpehlivanlık unvanı ve kemeri, törenle finalde güreştiği Mustafa Taş'a verildi.

Taş, yaşanan talihsiz olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirip, "Yargıya saygı duyduk, bugün de yargı bizi gösterdi ve kemer bana takdim edildi. İnşallah böyle olaylar bir daha olmaz, ben de inşallah ağama söz verdim, ilk çıktığım gün de söz vermiştim, kemeri inşallah sahada takmak istiyorum" dedi.

Edirne'de geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in 1-3 Temmuz'da güreştiği dönemde aslında cezalı olduğu anlaşıldı. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun başvurusu üzerine, doping kontrol havuzunda olmasına rağmen 2020 yılının Ocak, Temmuz ve Ekim aylarında yer bildirimi yapmayan 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'e 9 Mart 2022'den geçerli olmak üzere 1 yıl men cezası verdi. Kurul, sporcunun 1.10.2020 tarihinden itibaren elde ettiği tüm ödül ve derecelerin iptaline hükmetti. Yaşanan gelişmelerin ardından Şimşek, geçtiğimiz Mart ayında başpehlivanlık unvanı ve kemeri ile ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı.

KEMER TÖRENLE TAŞ'A VERİLDİ

Gelinen süreçte, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle, Şimşek'ten alınan kemer bugün Şimşek'in finalde güreştiği rakibi Mustafa Taş'a verildi. Törene Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Mustafa Taş'ın ailesi ve yakınları katıldı. Taş'ın törende herhangi bir kutlama yapmadığı görüldü.

'YARGI KARARINA UYMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yargı kararını uygulamakla yükümlü oldukları için kemeri Taş'a verdiklerini belirtti. Gürkan, "Olayların nereden nereye geldiğini zaten herkes biliyor, o yüzden tekrar etmeye gerek yok. Sonuç itibariyle spor hukukunun aldığı bir karar var ve biz de Kırkpınar'ın düzenleme komitesi başkanı, Geleneksel Güreşler Federasyon Başkanlığımız ve Kırkpınar ağamız bu karara uymakla yükümlüyüz ve bugün bunu gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi 661'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Cengizhan Şimşekle Mustafa Taş kardeşlerimiz güreşti, bir sonuç tecelli etti ve bugün hukukun verdiği bir kararla Kırkpınar altın kemerini, 661'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olarak Mustafa Taş'a takacağız. Kendisini tekrar tebrik ediyorum, yolu açık olsun, başarıları daim olsun. Tabii ki bu yıl 7-8-9 Temmuz tarihlerinde 662'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni gerçekleştireceğiz, burada yine bütün yiğitler meydana çıkacak, yine dualı çayırda ter dökecek ve en iyi olan kazanacak, onu temenni ediyoruz" dedi.

'BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY OLMASIN'

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de, daha önce benzeri yaşanan Ali Gürbüz ve İsmail Balaban olayını hatırlatıp, bu gibi olayların son bulmasını temenni etti. Selim, "Bu tip olaylar inşallah bir daha Kırkpınar'da olmaz. Bu Kırkpınar'da bir kaç dönemden beri oluyor. Daha önce Ali Gürbüz ile İsmail Balaban olayı olmuştu. İsmail Balaban daha sonra ikinciye başpehlivan oldu. Şimdi benim gönlüm de istiyor ki; Mustafa Taş kardeşimiz de inşallah bir daha başpehlivan olur ve bu iş kapanır. Umarım Kırkpınar'da bir daha böyle şey olmaz. Herkesin dikkatli olması lazım, artık Türkiye çok gelişti. Bu tip şeylere girmemek lazım. Pehlivan diyoruz, yiğit diyoruz, yiğitçe güreşeceksin, madde falan kullanmayacaksın. Kullanmasan da kullanmaya meyilli olmayacaksın" diye konuştu.

'ÜZÜLEREK BU NOKTAYA GELDİK'

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de, hukuk kararına herkesin uyma mecburiyeti olduğunu söyledi. Türkiş, "Hukuk bunu gerektiriyor. Üzülerek ifade ediyoruz, geçen sene Kırkpınar güreşlerimizin finalini galibiyetle bitiren arkadaşımızın maalesef hak mahrumiyeti cezasının unutulup bir şekilde uygulama dışında kalması ve bunun kamuoyunun da bilgisinin de dışında olması nedeniyle bu noktaya üzülerek geldik. Uzunca bir süreç geçti ve bu süreç hepimizi yıprattı, güreşimizi yıprattı. Gerek Cengizhan Şimşek'i, gerek Mustafa Taş'ı, gerek güreşimizi yıprattı. Arzu ediyoruz ki bu olaylar bir daha hiç olmasın, inşallah bundan sonra gerçekten tartışmasız, hiçbir şekilde sonradan kararların değişmediği uygulamayla tarihi Kırkpınar'ın güzelliğini gölgelemeyecek sonuçlar alalım" ifadelerini kullandı.

'KENDİ DÖNEMİMDE BÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAK'

Gelecek yıldan itibaren Kırkpınar'da sistemin değişeceğine de vurgu yapan Türkiş, "Zaten bu yıl Kırkpınar bildiğimiz tarz güreşlerde son yılını yapacak. Gelecek seneden itibaren artık tarihi Kırkpınar tam bir olimpiyat formatı içerisinde karşınıza çıkacak. Çok daha keyifli, çok daha çekişmeli, çok daha güzel olacak. İnşallah bu güzel organizasyonlarını devam edecek sevgili başkanımız ve yönetimdeki arkadaşlar. Bundan sonraki dönemde tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Bu tarz hataların yapıldığı son dönem olmasını temenni ediyorum ve aynı zamanda bu konuda federasyon başkanı olarak bunun kendi dönemimde hiçbir zaman olmayacağının da garantisini veriyorum" şeklinde konuştu.

'HUKUKİ SÜREÇ YÜZDE YÜZ BİTMEDİ'

Hukuk sürecinin yüzde yüz bitmediğini de hatırlatan Türkiş, "Şu anda yüzde yüz hukuki sonuçlar bitmemiş durumda fakat şu anda hukukun gereği biz bu uygulamayı yapmak zorundayız. Yarın bir gün eğer bu hukukun sonucu değişirse sevgili başkanımla birlikte bunu yine aynen uygulayacağımız konusunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bizler, hukuka saygılı, güvenen insanlarız, ne gerekiyorsa onu yaparız. Bugün, hukukun gereği Mustafa Taş'ın başpehlivan olarak ilanıdır, biz de buradan bunu tüm kamuoyuna ilan edeceğiz. İnşallah bundan sonrası da tarihi güreşimiz Kırkpınar için hayırlı şekilde tezahür eder" dedi.

'KEMERİ ASIL SAHADA TAKMAK İSTİYORUM'

Konuşmaların ardından 661'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlığı altın kemeri Mustafa Taş'a takdim edildi. Taş, kemerin taktıktan sonra yaptığı açıklamada, yaşanan sürecin talihsiz bir olay olduğunu belirtti. Taş, "Böyle talihsiz bir olay olmasını kimse istemezdi. Ben de istemezdim. İki taraf da karşılıklı olarak çok yorulduk. Çok fazla söz etmeyeceğim bu konuyla alakalı. Benimle veya Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonumuzun bu olayla bir alakası yok. Türkiye Güreş Federasyonu, Cengiz ağabey ve yargıyla alakalı bir durumdur. Biz de yargıya saygı duyduk, bugün de yargı bizi gösterdi kemer bana takdim edildi. İnşallah böyle olaylar bir daha olmaz, ben de inşallah ağama söz verdim, ilk çıktığım gün de söz vermiştim, kemeri inşallah sahada takmak istiyorum, bu şekilde olmaz inşallah bir daha" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mustafa Taş'ın salona gelişi

Protokolün salona gelişi

Protokolden detay

Belediye Başkanı Gürkan konuşması

Ağa Selim'in konuşması

Federasyon Başkanı Türkiş'in konuşması

Kemerin Mustafa Taş'a takılması

Mustafa Taş'ın konuşması

Taş'ın ailesiyle fotoğraf çekilmesi

Taş'tan ve kemerden detaylarDHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-06-07 15:41:09



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