2'nci kattan düşen 2.5 yaşındaki Faruk Kaan, ağır yaralandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, annesinin mutfakta meyve soyduğu sırada oturma odasındaki kanepeye çıkan 2.5 yaşındaki Faruk Kaan D., 2'nci kattaki pencereden beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi, Belkoop 1-A Blok´un 2´nci katında meydana geldi. Annesi mutfakta meyve soyan Faruk Kaan D., oyun oynamak için oturma odasındaki kanepenin üzerine çıktığı sırada dengesini kaybederek, açık olan pencereden beton zemine düştü. Başını beton zemine çarparak ağır yaralanan minik çocuk, komşuların haber vermesi üzerine annesi tarafından, yoldan geçen özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Kafa travması geçirdiği belirlenen ve hayati tehlikesi bulunan Faruk Kaan D., ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-06-08 21:50:02



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