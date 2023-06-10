Edirne´de son bir haftada 462 kilo uyuşturucu ele geçti; 47 gözaltı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 462 kilo 777 gram uyuşturucu ele geçirildi, 47 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 340 kilo 711 gram esrar, 57 kilo 608 gram kokain, 64 kilo 7 gram ecstasy, 223,5 gram metamfetamin, 219,7 gram skunk, 8,78 gram eroin, 59 sentetik hap ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı geçirildi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelier hakkında adli işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-06-10 11:43:51



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