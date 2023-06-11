Şehit polis, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı



Ali Can ZERAY Umut IŞIK / KIRKLARELİ, (DHA)HATAY'da meslektaşı Mustafa S. tarafından tabancayla vurularak şehit edilen komiser yardımcısı Selim Sarıkaya (36), Kırklareli'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye polis şapkasıyla katılan Sarıkaya'nın 2 oğlu, eşi, babası, annesi ve ablası tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden geçici olarak görevlendirildiği Hatay'a giden komiser yardımcısı Selim Sarıkaya, tartıştığı meslektaşı polis memuru Mustafa S. tarafından tabanca ile vurularak şehit edildi. Sarıkaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere daha önce görev yaptığı ve eşi Aslı Sarıkaya'nın memleketi olan Kırklareli'ye getirildi. Sarıkaya için Hızırbey Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza Kırklareli Valisi Birol Ekici, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, şehidin ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin tabutunun getirilmesi sırasında camide bekleyen Sarıkaya'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Selim Sarıkaya'nın eşi Aslı Sarıkaya (33), babalarının tabutu başında polis şapkasıyla bekleyen oğulları Alparslan (9) ve Polat Göktürk Sarıkaya'yı (6) teselli etmeye çalıştı. Şehidin babası Hasan Hüseyin Sarıkaya (64), annesi Saniye Sarıkaya'ya (59) ve ablası, Selim Sarıkaya'nın tabutuna sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Sarıkaya, kılınan namazı ardından Kırklareli Şehitliği'nde toprağa verildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Umut IŞIK

2023-06-11 14:57:27



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