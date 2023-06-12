Yakını ulaşamayınca evine itfaiye merdiveni ile girildi, çarşıya gittiği ortaya çıktı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçesinde kendisinden haber alınamaması üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin seferber olduğu ve evine itfaiye aracının merdiveniyle girilen Gülümser Ayaroğlu´nun (71), çarşıya elektrik faturası ödemeye gittiği anlaşıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 3´ün katında yalnız yaşayan Gülümser Ayaroğlu´na gelen amcasının oğlu Hasan Ayaroğlu, kapıyı çalmasına ve cep telefonundan aramasına rağmen kendisine ulaşamadı. Gülümser Ayaroğlu´nun hayatından endişe eden Hasan Ayaroğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, uzun uğraşlara rağmen kapıyı açmayı başaramadı. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye aracının merdiveniyle balkondan eve girildi. Gülümser Ayaroğlu evde bulunamadı. Bu sırada Ayaroğlu´nun yürüyerek apartmana doğru geldiği görüldü. Gülümser Ayaroğlu, ekipleri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Ayaroğlu´nun elektrik faturasını ödemek üzere çarşıya gittiği anlaşıldı. Ayaroğlu´nun eve dönmesiyle ekiplerde normale döndü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-06-12 13:52:06



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