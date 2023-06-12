Yakını ulaşamayınca evine itfaiye merdiveni ile girildi, çarşıya gittiği ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yakını ulaşamayınca evine itfaiye merdiveni ile girildi, çarşıya gittiği ortaya çıktı

DHA

Yakını ulaşamayınca evine itfaiye merdiveni ile girildi, çarşıya gittiği ortaya çıktı


Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçesinde kendisinden haber alınamaması üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin seferber olduğu ve evine itfaiye aracının merdiveniyle girilen Gülümser Ayaroğlu´nun (71), çarşıya elektrik faturası ödemeye gittiği anlaşıldı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 3´ün katında yalnız yaşayan Gülümser Ayaroğlu´na gelen amcasının oğlu Hasan Ayaroğlu, kapıyı çalmasına ve cep telefonundan aramasına rağmen kendisine ulaşamadı. Gülümser Ayaroğlu´nun hayatından endişe eden Hasan Ayaroğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, uzun uğraşlara rağmen kapıyı açmayı başaramadı. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye aracının merdiveniyle balkondan eve girildi. Gülümser Ayaroğlu evde bulunamadı. Bu sırada Ayaroğlu´nun yürüyerek apartmana doğru geldiği görüldü. Gülümser Ayaroğlu, ekipleri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Ayaroğlu´nun elektrik faturasını ödemek üzere çarşıya gittiği anlaşıldı. Ayaroğlu´nun eve dönmesiyle ekiplerde normale döndü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2023-06-12 13:52:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de "Kabahatler Kanunu" bilgilendirme toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de "Kabahatler Kanunu" bilgilendirme ...
Edirne'de sezonun ilk arpası kilogramı 7 liradan satıldı
YEREL HABERLER Edirne'de sezonun ilk arpası kilogramı 7 liradan ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Dişi leylek ölünce 3 yavru, erkek leyleğe bırakıldı
YEREL HABERLER Dişi leylek ölünce 3 yavru, erkek leyleğe bırakıldı
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'de kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'de kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Kırkpınar Güreş Ağası Selim: "Kırkpınar'a her çantasını alan gelemeyecek"
YEREL HABERLER Kırkpınar Güreş Ağası Selim: "Kırkpınar'a her ...
Edirne'de 100. yaşına giren kadına doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Edirne'de 100. yaşına giren kadına doğum günü ...
Şehit polis, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit polis, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirneli pehlivanlar, Yağlı Güreş Ligi'nin kalite ve seyir zevkini artıracağını düşünüyor
YEREL HABERLER Edirneli pehlivanlar, Yağlı Güreş Ligi'nin kalite ve ...
Edirne'de 5 yıldır lavanta yetiştiren girişimci çift ürünleri satışa sunuyor
YEREL HABERLER Edirne'de 5 yıldır lavanta yetiştiren girişimci çift ...
Türkiye'deki öğrenimin ardından Balkanlar'a dönen öğrenciler için Türkçe avantaj sağlıyor
YEREL HABERLER Türkiye'deki öğrenimin ardından Balkanlar'a dönen ...
Çeribaşı köyünde kiraz şenliği yapılacak
YEREL HABERLER Çeribaşı köyünde kiraz şenliği yapılacak
Edirne'de eczacılık sektörünün sorunları ele alındı
YEREL HABERLER Edirne'de eczacılık sektörünün sorunları ele alındı
"Edirne'de Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırmaları Projesi" kapsamında anket çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER "Edirne'de Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'de şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Edirne'de şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy kabri ...
Edirne´de son bir haftada 462 kilo uyuşturucu ele geçti; 47 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne´de son bir haftada 462 kilo uyuşturucu ele ...
Edirne'deki yağışlar ayçiçeğinin gelişimine destek oldu
YEREL HABERLER Edirne'deki yağışlar ayçiçeğinin gelişimine destek ...
Edirne'deki operasyonlarda 462 kilo 777 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'deki operasyonlarda 462 kilo 777 gram ...
Edirne'de Meriç Nehri kıyısında konser düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de Meriç Nehri kıyısında konser düzenlendi
Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde mezuniyet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.