Kırkpınar Ağası Selim: Başpehlivan olacak güreşçiye 1 milyon lira ödül verilecek

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)Edirne'de düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası Seyfettin Selim, bu yıl 662'ncisi gerçekleştirilecek organizasyonda başpehlivan olacak güreşçiye yine 1 milyon lira para ödülü vereceklerini açıkladı. Ödülün 500 bin lirasını Edirne Belediyesi, 500 bin lirasını kendisinin vereceğini söyleyen Selim, "Edirne Belediye Başkanı ile görüştük ve Kırkpınar ödülünü de yine 1 milyon olarak kararlaştırdık. 500 bin lira ben vereceğim, 500 bin lira belediye başkanı verecek. Bunun ekstrası olarak yeni birisi çıkarsa yine 1 milyon sözüm geçerli" dedi.

Yağlı güreşin olimpiyatı olarak adlandırılan, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, gazetecilerle yaptığı toplantıda, bu yıl gerçekleştirilecek 662'nci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne dair açıklamalarda bulundu. Selim, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da başpehlivan olan güreşçiye 500 bin lira Edirne Belediyesi, 500 bin lira kendisi olmak üzere 1 milyon lira ödül vereceklerini açıklarken, yeni bir ismin başpehlivan olması halinde kendisinin de ayrıca 1 milyon lira ödül vereceğini belirtti.

"1 MİLYON LİRA ÖDÜL SÖZÜM HALEN GEÇERLİ"

Özellikle son yıllarda genç güreşçilerin başarı yakalamasıyla güreşlerin daha kaliteli hale geldiğini, bu yıl da Kırkpınar'da sürprizler beklediğini ifade eden Kırkpınar Ağası Selim, "Geçen yıl Kırkpınar'da şampiyon olana 1 milyon sözümü tuttuğumu tüm pehlivanlar biliyor. Daha fazlasını da dağıttım orada ilk dörde. Bugün de Kocaeli'deki güreşleri takip ettim, orada da çok güzel şeyler oldu. Ata sporu güreş güzel yerlere gidiyor. Yeni getirilen lig usulü güreş de güzel oldu. Tabi bu sene Kırkpınar'da yeni bir pehlivan kazanırsa gene bizim sözümüz devam ediyor. Zaten Edirne Belediye Başkanı ile görüştük ve Kırkpınar ödülünü de yine 1 milyon olarak kararlaştırdık. 500 bin lira ben vereceğim, 500 bin lira belediye başkanı verecek. Bunun ekstrası az önce dediğim gibi yeni birisi çıkarsa yine 1 milyon sözüm geçerli. Ben Kırkpınar'dan umutluyum, yeni yüzleri görebiliriz, sürprizler olabilir bu sene" dedi.

"GÜREŞLER BELLİ BİR SEVİYEYE GELDİ"

Yağlı güreşlerin kalitesinin son yıllarda seviye olarak arttığını kaydeden Selim, "Kırkpınar ata sporunun sembolü, başkenti. Yağlı güreşin doğduğu yer, büyüdüğü yer Kırkpınar'dır. Diğerleri ayrı Kırkpınar ayrı. Kırkpınar'daki heyecan, Kırkpınar'daki başpehlivan başka olur. Bugün Kocaeli'de veya geçen hafta Antalya'da başpehlivan olana ödül vermiyorlar, Kırkpınar'da olana başpehlivan diyorlar, onun için Kırkpınar ayrıdır, pehlivanlar da Kırkpınar'a ayrı bir heyecanla geliyorlar. Kırkpınar heyecanı başka bir heyecana benzemez. Kırkpınar'da başpehlivan olan Türkiye'nin başpehlivanı oluyor. İnşallah bu yıl da hak eden kazanır. Aşağı yukarı 14 seneden beri ağalık yapıyorum, bence Kırkpınar dahil bütün güreşler belli bir seviye geldi. Yani her yerde millet kıran kırana yiğitçe güreş yapıyor, bu da bizi memnun ediyor" diye konuştu.

"GÜCÜM YETTİĞİNCE AĞALIĞA DEVAM EDECEĞİM"

Ağalığa gücü yettiğince devam etmeyi düşündüğünü belirten Selim, "Kırkpınar ağasız kalmaz. Kırkpınar er meydanında ben gücüm yettiği müddetçe devam edeceğim. Bizden iyi birisi çıkabilir, biz o koltuğa yapışmadık. Gelir birisi başarır o işi, der ki 'ben yapmak istiyorum', 1 sene yapar, 2 sene yapar beceremezse ertesi sene yine yaparız. Biliyorsunuz ben daha önce ağalığı 2 sefer bıraktım, 2 sefer de geri aldım. Yani bunu hem madden, hem de manen seven birisi olacak. Ata sporu güreşe gönlünü verecek. İzlemeye gidecek, destek olacak. Biz gittiğimiz bütün güreşlerde maddi olarak destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"LİG USULÜ SİSTEM KIRKPINAR İÇİN ÇOK İYİ OLACAK"

Yağlı güreşlerde önümüzdeki yıl başlayacak lig usulü sistemin güreşlere büyük katkı yapacağını ifade eden Selim, "Lig usulü güreş bence çok büyük katkı yapacak Kırkpınar'a. Bu sene belki Kırkpınar'da 3 bin kişi olacak ama seneye artık her boydan 32 kişi olacak. Bu Kırkpınar için çok iyi olacak. Çantasını alıp Kırkpınar'a gelen güreşmeyecek. Hayatında güreşmemiş adam gelip Kırkpınar'da er meydanını boşuna oyalamayacak. Bu yöre güreşlerinde puan alanlar seneye burada güreşecek. Bu çok önemli. Dolayısıyla hem Edirne için iyi, hem Kırkpınar için iyi hem de pehlivanlar aşırı güreş yapıp yorulmayacak. Bu çok güzel bir karar oldu, Kırkpınar da bunu hak ediyor" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kırkpınar alanından genel görüntüler

Güreşlerden detay (arşiv)

Ağa Selim konuşması

Güreşlerden detay (arşiv)DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-06-12 13:58:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.