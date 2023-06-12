Muğla'da kazada ölen sürücü, memleketi Keşan'da toprağa verildi

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, kullandığı kamyonun refüje çarpıp devrildiği kazada hayatını kaybeden sürücü Fatih Yılmaz (30), memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, geçen cumartesi, akşam saatlerinde, Seydikemer ilçesindeki Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde meydana geldi. Fatih Yılmaz yönetimindeki 22 HY 989 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp devrildi. İhbarla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşamını yitirdiği belirlenen Yılmaz'ın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Keşan Belediyesi Toptancı Hali'ne meyve ve sebze taşıdığı öğrenilen Fatih Yılmaz'ın cenazesi, ailesi tarafından alınıp memleketi Keşan'a getirildi. Yeni Mahalle'deki evinin önünde helallik alınan Yılmaz'ın cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan ve bölge halkı katıldı. Fatih Yılmaz, öğle vakti Ensaray Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-06-12 14:47:32



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