Edirne'de 2 terör şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü şüphelisi, güvenlik güçlerince yakalandı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi. Operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi A.A. gözaltına alındı. Güvenlik güçleri ayrıca merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-06-13 11:04:31



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