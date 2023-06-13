Edirne´de bariyere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE´nin İpsala ilçesinde bariyere çarpan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Keşan-İpsala kara yolunun 15´inci kilometresinde meydana geldi. Keşan´dan, İpsala yönüne giden Erman Sarman yönetimindeki 22 ABP 033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak, takla attı. Kazada, sürücü Sarman ile araçta bulunan Ferhat Demirtekin ve Ozan Darcan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2023-06-13 16:52:37
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