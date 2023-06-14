Edirne´de 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan´a kaçarken yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı, dün yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi C.E. ise tutuklandı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Ö.K. ve A.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Öte yandan güvenlik güçlerince dün merkezdeki 1´inci derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi C.E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen C.E., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-06-14 10:39:11
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