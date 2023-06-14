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Edirne'de uygulamada 14 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Edirne'de uygulamada 14 kaçak göçmen yakalandı


Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polisin uygulaması sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 kaçak göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park, bahçe, metruk bina, oteller ile uygulama noktalarında durdurulan bazı otobüsleri kontrol etti. Kontrollerde 25 araç ve sürücüsü ile 52 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 3 otel işletmecisi hakkında 'kimlik bildirme kanununa muhalefet´ suçundan adli işlem yapıldı. Uygulamada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Fas ve Filistin uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2023-06-14 10:51:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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