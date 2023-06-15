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Bulgaristan'ın 'Schengen vizesi' uygulaması, nakliye firmalarını zorda bıraktı

DHA

Bulgaristan'ın 'Schengen vizesi' uygulaması, nakliye firmalarını zorda bıraktı


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)BULGARİSTAN'ın Schengen vizesi taşıyan TIR şoförlerine yönelik 'transit geçişi vizesi' veya 'öncelikli olarak Schengen ülkesine giriş yapma zorunluluğu' uygulaması, Türkiye'deki uluslararası taşımacılık yapan firmaları zorda bıraktı. Transport Dünyası Uluslararası Şoförler Derneği Başkanı Hakan Yücel, şoförlerin yeni uygulama nedeniyle büyük zorluklar çekmeye başladığını belirterek, "Türk pasaportu taşıyan bir şoföre bunların yapılması hakikaten doğru değil" dedi.
Bulgaristan'da hükümet, 12 Mayıs'ta Schengen vizesi ile Bulgaristan üzerinden Schengen ülkelerine seyahat edecek diğer ülke vatandaşlarının ülkeden transit geçebilmeleri için; mevcut Schengen vizeleri ile öncelikle vize aldıkları Schengen ülkesine giriş yapmaları veya ülkeye girişte Schengen vizelerinin yanı sıra Bulgaristan transit vizesi ibraz etmeleri gerektiği yönünde karar aldı. Schengen vizesi ile ülkesinde yük boşaltma ve alınmasına da izin vermeyen Bulgaristan, bu konuda kendi vizesini istemesi, uluslararası taşımacılık yapan firmaları zor durumda bıraktı.
'ÇOK BÜYÜK SIKINTI YAŞIYORUZ'
Transport Dünyası Uluslararası Şoförler Derneği Başkanı Hakan Yücel, TIR şoförlerinin yeni uygulama ile büyük sıkıntı çektiğini söyledi. Yücel, "Sıkıntımız; Bulgaristan'ın bize yapmış olduğu vize uygulamaları ile alakalı. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntıların başlıca sebepleri, ülkeye ilk defa vize almış bir arkadaşımız, giriş-çıkış yapmak istediği zaman, giriş-çıkış yapamıyor. Çünkü vize almış olduğu ülke, Schengen ülkesine hava yolu ile gidip kaşe vurulmasını, sonra transit hakkı kazanılacağını belirtiyor. Bulgaristan, tam üye olmasa da Avrupa Birliği üyesi ama sonuçta transit geçmek istiyoruz, Schengen ülkelerine yük taşıyacağız, taşıyamıyoruz. Mesela Almanya vizesi aldık; oraya uçakla gidip, kaşe vurdurup, sonra geri gelip öyle Bulgaristan'dan geçmemiz isteniyor. Maalesef böyle bir durum var" dedi.
'SCHENGEN VİZESİ İLE YÜK ALIP, BOŞALTAMIYORUZ'
Bulgaristan'da yük alıp boşaltacak TIR şoförlerinin de de Bulgaristan vizesi olmadan hiçbir işlem yapamadığını belirten Yücel, "Bulgaristan, kendi vizesini uygulatma yöntemine gidiyor. Bu hangi akla, mantığa sığar; bunu bilmiyorum. Schengen vizemiz var, Avrupa'yı dolanıyoruz. Schengen vizemiz ile Bulgaristan'a geçiyoruz ama Bulgaristan'da yük alma ve boşaltma olanağı elimizden alınıyor. Bulgaristan şoförleri bizim ülkemize geliyor; yükü alıp boşaltabiliyor. Tek taraflı, haksız bir rekabet oluşuyor. Türk pasaportu taşıyan bir şoföre bunların yapılması hakikaten doğru değil" diye konuştu.
Vize almak için konsolosluklardan da randevu verilmediğini söyleyen Yücel, "Schengen vizesi almak için şu anda konsolosluklar da randevu verilmiyor. Bir tek Almanya veriyor; o da randevu geç geliyor. Bir sürü şoför arkadaşımız çalışıyor, birçoğunun vizesi bitmiş. Şu anda evlerinde vize alabilmek için aylardan beri bekleyen şoförlerimiz var. Araçlarımız garajlarda yatıyor, sıkıntılarımız büyük. Dışişleri ile Ticaret bakanlıklarımızdan rica ediyoruz, bizim kanayan yaralarımıza merhem olsunlar ki; ülkemizde üretilen ürünleri rahat götürüp, getirebilelim" dedi.
'YÜKLER DENİZ YOLU İLE ROMANYA'YA TAŞINSIN'
Romanya'ya yapılan deniz seferlerinin artırılabileceğini dile getiren Yücel, "En mantıklı yol; deniz yolu ile yüklerin Romanya'ya taşınması. Romanya'ya taşınsın, Bulgaristan da belki buna göre yaptırımlarını düzeltir diye düşünüyorum. Gerçekten çok bıktık. Daha önceleri şoförleri indirip, tokatlamaları, gümrüklerde yaptıkları zulümler; bunları hep yaşadık. Finlandiya'ya yük çekiyorum. 20 günde bir gidiyorum. Finlandiya'ya kadar 10 ülke geçiyorum. 9 ülkede yaşamadığımı Bulgaristan'da yaşıyorum" dedi.
'SÜRÜCÜLER İÇİN BÜYÜK BİR KÜLFET'
TIR şoförü Aslan Şan, vize uygulamalarında çok sıkıntı çekmeye başladıklarını anlatarak, "Bulgaristan vizesi olmadan ne yük indirebiliyorsun ne de bindirebiliyorsun. Bunun yanında Schengen vizen olsa dahi Bulgaristan'dan geçişine izin vermiyor. İlk baş Schengen ülkesine gidip, kaşe vurdurup, sonra, 'benim ülkeme geleceksin' diyor. Buradan geçemeyen sürücü kalkıp, İpsala'ya kadar gidiyor, Yunanistan'a girip, Bulgaristan'a giriyor. Bu da firmalar ve sürücüler için büyük bir külfet oluyor. Hem maddi hem de manevi" diye konuştu.
Hollanda'ya yük götüren Güngör Kırcı da özellikle son dönemde büyük sıkıntılar yaşamaya başladıklarını belirterek, "Özellikle yeni şoförlere çok sıkıntı çıkarıyorlar. Bulgaristan artık yük alma ve boşaltmada kendi vizesini istiyor. Adam Almanya'dan 2 yıllık vize almış ama burada kapıdan geri çevriliyor. Eşimize dostumuza artık bu mesleği tavsiye edemez olduk. Çünkü bu uygulamaları gördükçe hevesleri kırılıyor. Artık prosedürü bile aşamıyoruz" dedi.
'KISACASI BİZİ BIKTIRIYORLAR'
 TIR şoförü Hakan Olgar ise şunları söyledi:
"Schengen vizesini ilk alanlara, hangi ülkenin vizesini almışsanız; o ülkeye gidip, mühürletip, sonra size çıkış izni veriyorlar. Bence Türkiye, buna bir el atmalı. Bulgaristan bütün Avrupa'ya açılan bir kapı. Bulgaristan'da yol desen yok, park desen yok, her şey kötü olmasına rağmen; bize bütün zorlukları yapıyorlar. Kesinlikle bu durumu kınıyorum. Mesela elimde Schengen vizesi olduğu halde, bana 'niye Bulgaristan vizesi almıyorsun?' diyorlar. Avrupa'ya çalışacaksam; neden benden bunu istiyorsun. Kısacası bizi bıktırıyorlar. Benim kendi görüşüm ya bu durumu düzeltsinler ya da misillemesini yapsınlar." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2023-06-15 11:57:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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