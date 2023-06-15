Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Dün yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ise tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında vergi müfettişi ve memurların da bulunduğu 5 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne merkezli İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; T.B., B.C., Y.A., E.Ç. ve E.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞAN 2 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Öte yandan, güvenlik güçleri tarafından dün İpsala'daki 1´inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri Ö.K. ve A.K.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Ö.K. ve A.K., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-06-15 18:07:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.