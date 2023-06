Edirne'de Lavanta Tarla Günleri, kapılarını ziyaretçilere açtı

Olgay GÜLERUmut IŞIK/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Lavanta Tarla Günleri, gerçekleştirilen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Mor renkle kaplı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) bahçesinde düzenlenen açılışa gelen çok sayıda vatandaş, doğa harikası manzarada fotoğraf çekilerek anı kayıt altına alırken, temsili lavanta hasadı gerçekleştirildi.

Edirne'de 2015 yılında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) tarafından ekilen lavanta bitkisinin mor renkle kapladığı tarlalarda geleneksel hale dönüştürülen 'Lavanta Tarla Günleri'nin bu yıl 6'ncısı gerçekleştiriliyor. Kentte TTAE'nin Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerindeki tarlasında 15-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen etkinliğin açılışı ise bugün gerçekleştirildi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan, TTAE Müdürü Adnan Tülek ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta, temsili lavanta hasadı yapılırken, gelen ziyaretçiler de bol bol fotoğraf çekildi.

'LAVANTA ÜRETİMİ HER GEÇEN GÜN ARTIŞ GÖSTERİYOR'

Açılışta konuşan TTAE Müdürü Adnan Tülek, lavanta üretiminin Edirne'de her geçen gün geliştiğini belirtti. Tülek, "Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak 8 yıl önce 2015 yılında, lavanta tarımı üzerine araştırma faaliyetlerine başladık. Dünyada lavanta tarımı üzerine söz sahibi ülkelerden olan Bulgaristan'daki araştırma enstitüsü ile enstitümüz arasında gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Dünya genelinde uçucu yağ bitkilerinden en uçucu yağ bitkisi de lavanta olup ilimizde lavanta üretiminde her gün bir artış gözlenmektedir. Küçük adımlarla başlayan lavanta tarımı ve kültürünün ilimizde daha da gelişeceğini ve ekonomiye katkı sağlayacağını ümit ediyoruz" dedi.

'TARIM ÖNEMLİ'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da enstitünün yaptığı çalışmalara değindi. Gürkan, "Gerçekten 8 yıl önce başlayan lavanta ekimi ve bunun üretime döndürülmesi başarılı bir şekilde Edirne'de gidiyor. Bu anlamda enstitümüz birçok üründe olduğu gibi bu anlamda da başarılı bir öncülük üstlendi. Gerek ilçeler, gerek köyler arasında, gerek arazilerde gezerken bu lavantaları görüyoruz. Ziraat Oda'mız sürdürdü, ticari bir alan yarattı. Tarım önemli. Sağlıklı gıda olmadan insan yaşamı olmuyor. Özellikle hibrit ürünlerde yaptığı çalışmalar konusunda enstitümüz çok başarılı. Bu hepimizi doğrudan ilgilendiren bir sektör. O nedenle bundan önce olduğu gibi bundan sonraki faaliyetlerinde de enstitümüzün yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'LAVANTA ÜRETİMİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da Edirne'nin hem tarım hem de turizm şehri olduğuna dikkat çekip, lavanta tarla günlerinin bu açıdan önemine değindi. Kırbıyık, "Burada gördüğümüz alanda örnek bir lavanta bahçesi görüyoruz. Bunun elbette tarım sektörü açısından bir karşılığı var. Bir başka boyutuyla da turizm sektörüyle bağlantısı var. Her toplantımızda bu iki sektörü başa baş giden iki sektör olarak değerlendiriyoruz. Edirne sahip olduğu kültürel varlıklarla, doğal güzellikleri, medeniyeti ve konumuyla çok özel bir şehir. Ayrıca elde ettiği tarımsal hasıla ile çok önemli bir şehir. Enstitümüz bugüne kadar birçok başarılı projeyi hayata geçirdi, bugünden sonra da birçok projeyi yürütmeye devam edecekler. Sulu tarımdan uzaklaştığımız arazilerde biraz daha farklı ürünleri üretmek ve bunları katma yarara dönüştürebilmek çok önemli. Bu anlamda biz lavanta üretimini, geliştirilmesini çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında konuşmaların ardından Vali Kırbıyık, Belediye Başkanı Gürkan ve etkinliğe katılanlarla birlikte temsili lavanta hasadı yapıldı. Edirne Belediye Bandosu'nun da konser verdiği açılışta tarlayı ziyarete gelenler fotoğraflar çekilerek anı ölümsüzleştirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLERUmut IŞIK

2023-06-15 20:24:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.