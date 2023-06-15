Edirne'de Lavanta Tarla Günleri, kapılarını ziyaretçilere açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de Lavanta Tarla Günleri, kapılarını ziyaretçilere açtı

DHA

Edirne'de Lavanta Tarla Günleri, kapılarını ziyaretçilere açtı


Olgay GÜLERUmut IŞIK/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Lavanta Tarla Günleri, gerçekleştirilen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Mor renkle kaplı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) bahçesinde düzenlenen açılışa gelen çok sayıda vatandaş, doğa harikası manzarada fotoğraf çekilerek anı kayıt altına alırken, temsili lavanta hasadı gerçekleştirildi.
Edirne'de 2015 yılında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) tarafından ekilen lavanta bitkisinin mor renkle kapladığı tarlalarda geleneksel hale dönüştürülen 'Lavanta Tarla Günleri'nin bu yıl 6'ncısı gerçekleştiriliyor. Kentte TTAE'nin Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerindeki tarlasında 15-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen etkinliğin açılışı ise bugün gerçekleştirildi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan, TTAE Müdürü Adnan Tülek ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta, temsili lavanta hasadı yapılırken, gelen ziyaretçiler de bol bol fotoğraf çekildi.
'LAVANTA ÜRETİMİ HER GEÇEN GÜN ARTIŞ GÖSTERİYOR'
Açılışta konuşan TTAE Müdürü Adnan Tülek, lavanta üretiminin Edirne'de her geçen gün geliştiğini belirtti. Tülek, "Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak 8 yıl önce 2015 yılında, lavanta tarımı üzerine araştırma faaliyetlerine başladık. Dünyada lavanta tarımı üzerine söz sahibi ülkelerden olan Bulgaristan'daki araştırma enstitüsü ile enstitümüz arasında gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Dünya genelinde uçucu yağ bitkilerinden en uçucu yağ bitkisi de lavanta olup ilimizde lavanta üretiminde her gün bir artış gözlenmektedir. Küçük adımlarla başlayan lavanta tarımı ve kültürünün ilimizde daha da gelişeceğini ve ekonomiye katkı sağlayacağını ümit ediyoruz" dedi.
'TARIM ÖNEMLİ'
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da enstitünün yaptığı çalışmalara değindi. Gürkan, "Gerçekten 8 yıl önce başlayan lavanta ekimi ve bunun üretime döndürülmesi başarılı bir şekilde Edirne'de gidiyor. Bu anlamda enstitümüz birçok üründe olduğu gibi bu anlamda da başarılı bir öncülük üstlendi. Gerek ilçeler, gerek köyler arasında, gerek arazilerde gezerken bu lavantaları görüyoruz. Ziraat Oda'mız sürdürdü, ticari bir alan yarattı. Tarım önemli. Sağlıklı gıda olmadan insan yaşamı olmuyor. Özellikle hibrit ürünlerde yaptığı çalışmalar konusunda enstitümüz çok başarılı. Bu hepimizi doğrudan ilgilendiren bir sektör. O nedenle bundan önce olduğu gibi bundan sonraki faaliyetlerinde de enstitümüzün yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
'LAVANTA ÜRETİMİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ'
Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da Edirne'nin hem tarım hem de turizm şehri olduğuna dikkat çekip, lavanta tarla günlerinin bu açıdan önemine değindi. Kırbıyık, "Burada gördüğümüz alanda örnek bir lavanta bahçesi görüyoruz. Bunun elbette tarım sektörü açısından bir karşılığı var. Bir başka boyutuyla da turizm sektörüyle bağlantısı var. Her toplantımızda bu iki sektörü başa baş giden iki sektör olarak değerlendiriyoruz. Edirne sahip olduğu kültürel varlıklarla, doğal güzellikleri, medeniyeti ve konumuyla çok özel bir şehir. Ayrıca elde ettiği tarımsal hasıla ile çok önemli bir şehir. Enstitümüz bugüne kadar birçok başarılı projeyi hayata geçirdi, bugünden sonra da birçok projeyi yürütmeye devam edecekler. Sulu tarımdan uzaklaştığımız arazilerde biraz daha farklı ürünleri üretmek ve bunları katma yarara dönüştürebilmek çok önemli. Bu anlamda biz lavanta üretimini, geliştirilmesini çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.
Etkinlik kapsamında konuşmaların ardından Vali Kırbıyık, Belediye Başkanı Gürkan ve etkinliğe katılanlarla birlikte temsili lavanta hasadı yapıldı. Edirne Belediye Bandosu'nun da konser verdiği açılışta tarlayı ziyarete gelenler fotoğraflar çekilerek anı ölümsüzleştirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLERUmut IŞIK
2023-06-15 20:24:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'nin "mor turizmi" diye adlandırılan "6. Lavanta Tarla Günleri" başladı
YEREL HABERLER Edirne'nin "mor turizmi" diye adlandırılan "6. ...
Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Trakya'da mayıs ayında 3 bin 908 konut satıldı
YEREL HABERLER Trakya'da mayıs ayında 3 bin 908 konut satıldı
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Bulgaristan'ın 'Schengen vizesi' uygulaması, nakliye firmalarını zorda bıraktı
YEREL HABERLER Bulgaristan'ın 'Schengen vizesi' uygulaması, nakliye ...
Edirne Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösteri yaptı
YEREL HABERLER Edirne Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösteri ...
Edirne'de öğrenciler yaşadıkları şehri resmetti
YEREL HABERLER Edirne'de öğrenciler yaşadıkları şehri resmetti
Edirne Valisi Kırbıyık, DSİ Genel Müdürü Balta'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, DSİ Genel Müdürü Balta'yı ...
Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, hayata geçirilen projeleri anlattı
YEREL HABERLER Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, hayata geçirilen ...
Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü
YEREL HABERLER Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü
Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulunda mezuniyet programı düzenlendi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulunda ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Yüksek sesle müzik dinleyen 18 araç sürücüsüne para cezası
YEREL HABERLER Yüksek sesle müzik dinleyen 18 araç sürücüsüne para ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
ETB'nin lisanslı depolarında yeni mahsul 40 bin ton buğday depolanacak
YEREL HABERLER ETB'nin lisanslı depolarında yeni mahsul 40 bin ton ...
Edirne'de tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için 34 milyon liralık kaynak ayrıldı
YEREL HABERLER Edirne'de tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.