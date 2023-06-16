Parola soran dolandırıcılara 386 bin lirasını kaptırdı, evini satmaktan son anda kurtuldu



Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların 386 bin lirasını aldığı Aynur Özdoğan (84), emlakçının durumu fark etmesiyle evini de satmaktan son anda kurtuldu. Dolandırıcıların kendisine buluşmada parola söylettiklerini belirten Özdoğan, "Bana buluşmada parola da söylettiler. Ben 'barış' diyecekmişim, onlar da 'pınar' diyecekmiş. Dedikleri gibi parayı alacak kişi geldi ve parolayı söyledik. Parayı çantadan çıkartıp verdim ve gitti. Ben başkalarına akıl veriyordum, 'sakın kanmayın, etmeyin' diyordum. Bunlar bambaşka, çok kalabalık ve pişkin insanlar. Kimse kanmasın" dedi.

Edirne'de eşi ile birlikte yaşayan Aynur Özdoğan, geçen hafta kendisini arayıp, polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırdı. Dolandırıcı İ.K., Özdoğan'a, bankadaki parasının kötü niyetli kişilerce alınacağı söyledi. Dolandırıcı, parasını dolar yapıp kendilerine vermesi gerektiğini belirtti. Özdoğan, bankadan 386 bin lirasını dolara çevirip İ.K.'ye teslim etti. İ.K., parayı aldıktan sonra Özdoğan'ı tekrar arayıp, bu kez evinin FETÖ mensubu kişilerce satılmak istendiğini, bu nedenle bir an önce elden çıkarması gerektiğini söyledi. Özdoğan, oturduğu daireyi 1 milyon 800 bin liraya satışa çıkardı. Belirli süre ev satılmayınca, dolandırıcı bir kez daha arayıp, evin fiyatını düşürüp satmasını istedi. Bunun üzerin emlakçıya giden Özdoğan, yatırım yapacağını belirterek, dairesinin satış fiyatının düşürülmesini talep etti. Özdoğan'ın durumundan şüphelenen emlakçı, durumu polise bildirdi. Polis, Özdoğan'ın ifadesine başvurdu. Ardından dolandırıcının yakalanması için harekete geçildi. Aynur Özdoğan'ın randevu verdiği dolandırıcı İ.K., parayı alırken, polis tarafından suçüstü akalandı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma devam ediyor.

`BANKADAN SORARLARSA 'YAZLIK ALIYORUM' DERSİN DEDİLER´

386 bin lirasını dolar olarak vermeye gittiğinde, dolandırıcıların kendisine 'barış pınarı' isimli bir şifre kullanmasını istediklerini söyleyen Özdoğan, "Bana telefon ettiler, 'Biz emniyetteniz, dediler. Senin bankada paran var, bunlar kirli para, aklamak için paralarını alacaklar, o nedenle sen hemen bankaya git, onları dolar yaptır, çektir ve paranı al' dediler. Ertesi gün yine arayıp ısrar ettiler. Bu sefer kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı olarak tanıttılar ve isim verdiler, 'Hemen git paranı çek ve dolar yaptır' dediler. Bana akıl da verdiler, bankadan sorarlarsa 'yazlık alıyorum' dersin dediler. Ben de hemen bankaya gittim ve ertesi gün paramı hazırlamışlar dolar olarak, aldım ve eve geldim. Sonra beni aradılar ve bu paranın bende kalmaması gerektiğini, kendilerine vermem gerektiğini, kendilerinin merkez bankasında emniyete alacaklarını söylediler. Gerçekten telefonda bildiğiniz polis gibi konuşuyorlardı. Ben de parayı vermek için buluşma noktasına gittim. Bana buluşmada parola da söylettiler. Ben 'barış' diyecekmişim, onlar da 'pınar' diyecekmiş. Dedikleri gibi parayı alacak kişi geldi ve parolayı söyledik. Parayı çantadan çıkartıp verdim ve gitti" dedi.

`KARŞIMDA GERÇEK POLİSİ GÖRDÜM´

Parasını dolar olarak dolandırıcılara verdikten sonra yeniden arandığını kaydeden Özdoğan, "İki gün sonra beni yeniden aradılar, aşağıda iki emlakçı olduğunu, onların FETÖ'cü olduğunu ve evimi sattıracaklarını söyledi. Ben de 'niye satsınlar, onlar 30 yıllık komşum ben onlardan bir şey görmedim' dedim. Senin evini sattıracaklar şimdi biz baskın yapacağız dediler. Bana hemen emlakçıya inip 'evimi satıyorum' dememi istediler. Ben satmak istemiyorum dedim, bana bunun sanal satış olduğunu söyledi. İndim emlakçıya söyledim, adam 'niye satıyorsun?' dedi. Yazlık alacağımı söyledim. Sonra ilanı internete koydu emlakçı. İlk baş 1 milyon 800 bin liraya koymuştu. Alıcı çıkmayınca bu sefer bu dolandırıcılar yine aradı, fiyatı düşürmemi, emlakçıya 'yatırım yapıyorum' dememi istedi. Ben yine gittim emlakçıya durumu anlattım. O emlakçıdan Allah bin kere razı olsun, kendisi duruma uyanmış ve polisi aramış. Ertesi gün çağırdı beni ve karşımda gerçek polisi gördüm. Sonra gerçek polisler bunları yakaladı. Böylelikle evimizi satmaktan son anda kurtulduk" diye konuştu.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Daha önce herkese 'sakın kanmayın' diye akıl verdiğini fakat kendisinin bu tuzağa düştüğünü söyleyen Özdoğan, "İlk seferde 386 bin lira param gitti. Şimdi de evimi satacaktık, neyse ki yakalandılar. Bana en son dün pazar yerinde buluşacağımızı söylediler. Buluşma yerinde polisler sağ olsunlar suçüstü yakaladılar. Kimse kanmasın. Ben başkalarına akıl veriyordum, 'sakın kanmayın, etmeyin' diyordum. Bunlar bambaşka, çok kalabalık ve pişkin insanlar. Paramı henüz alamadım ama alacağım inşallah. Çünkü kendi ağızlarıyla söylediler, bunların kötü kişiler olduğunu, polis ve emniyetten ve askerden atılan kişiler olduğunu belirttiler. Emniyetimizden Allah bin kere razı olsun, kimse kanmasın, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok emek verip yoruldular. Ben kanmayacak insanım, kanmam derken, başkalarına akıl verirken, ben yaptım, kaptırdım" ifadelerini kullandı. Polisin, dolandırıcı İ.K.'yi suçüstü yakaladığı anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Umut IŞIK

2023-06-16 10:59:29



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