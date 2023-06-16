Edirne´de Roma ve Bizans dönemine ait 520 obje ele geçirildi



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 520 tarihi obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında bir evde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 165 sikke, 122 metal obje, 219 taş obje, 9 yüzük, 4 haç ve 1 adet mızrak ucu olmak üzere toplam 520 tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-06-16 13:47:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.