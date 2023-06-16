Meteorolojiden Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi´nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün gece saatlerinden sonra Tekirdağ, Edirne´nin güneyi ile İstanbul Anadolu yakasında, yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-06-16 15:17:14



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