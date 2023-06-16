Parola soran dolandırıcılara 386 bin lirasını kaptırdı, evini satmaktan son anda kurtuldu (2)

BAŞKA BİR EV KADININI DA 2 MİLYON 300 BİN TL DOLANDIRMIŞ
Edirne´de Aynur Özdoğan´ı 386 bin TL dolandıran İsmail K.'nın., kentte başka bir ev kadınını da toplam 2 milyon 300 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Tutuklanıp cezaevine konulan İsmail K. ile ilgili Edirne Emniyet Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"14.06.2023 günü ilimizde meydana gelen ve basına da yansıyan haberlerde A.Ö. isimli kadın şahsın 386 bin TL dolandırıldığına dair olayla ilgi olarak; Asayiş Şube Müdürlüğümüz görevlilerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde; olayın şüphelisi İ.K., suçüstü yakalanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi´ne teslim edilmiştir. Ayrıca yapılan çalışmalarda şüpheli İ.K.´nin 15.06.2023 günü İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü´ne müracaatta bulunan bir ev hanımının 500 bin TL ve 1 milyon 800 bin TL dolandırılması olayının da şüphelisi olduğu tespit edilmiştir." (DHA)Umut IŞIK/ EDİRNE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Umut IŞIK
2023-06-16 20:42:01
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