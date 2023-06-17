Emlak ofisinde 1 milyon liralık kaçak bilgisayarlar ele geçirildi



Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de polisin bir emlak ofisinde yaptığı aramada piyasa değeri 1 milyon lira olan gümrük kaçağı 64 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, bir emlak ofisinde gümrük kaçağı bilgisayarların bulunduğunu belirledi. İş yerinde yapılan aramada, 64 gümrük kaçağı dizüstü bilgisayar, adaptörleri ile 36 bilgisayar çantası ele geçirildi. Piyasa değeri 1 milyon lira olduğu belirtilen kaçak ürünlerle ilgili H.E., U.S. ve Y.F., gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Umut IŞIK

2023-06-17 11:45:09



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