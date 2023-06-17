Yüksek sesle müzik dinleyen 25 araç sürücüsüne 44 bin lira ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki denetimde, yüksek sesle müzik dinlediği tespit edilen 25 araç sürücüsüne 44 bin 518 lira idari ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde; yüksek sesle müzik dinleyen 25 araç sürücüsüne 44 bin 518 lira idari ceza kesildi; modifiye 1 araç da trafikten menedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-06-17 12:00:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.