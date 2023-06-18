Edirne´de kuvvetli sağanak sele yol açtı (2)

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Edirne´nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Mecidiye, Erikli, Yayla, Danişment ve Gökçetepe köyü sahillerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sele dönüşen sağanak yağış sonrası temizlik çalışması başlatıldı. Sağanak yağış nedeniyle birçok dere taşmış, ev ve işyerlerinin yanı sıra tarım arazileri, ağıllar ile turistik tesisler de su altında kalmıştı. Yaşanan su baskınları sonrası Mecidiye, Erikli, Yayla, Danişment ve Gökçetepe köyü sahillerinde Keşan Belediyesi, AFAD, İl Özel İdaresi ve DSİ ekiplerince su basan alanlarda temizlik çalışması başlatıldı. Temizlik çalışmalarının ardından ise hasar tespiti yapılacağı kaydedildi.
`CAN KAYBI YAŞANMAMASI EN BÜYÜK TESELLİMİZ´
Keşan Belediyesi´nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yoğun yağış sebebiyle, Erikli başta olmak üzere tüm mücavir alanlarımızda esnafımız, vatandaşlarımız ve ekiplerimiz ile birlikte seferber oluyoruz. Başta Edirne Valiliğimiz olmak üzere, AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal, kaymakamlığımız, belediyemiz, AK Parti ve MHP il, ilçe başkanlarımız ve AFAD il müdürlüğümüz ile birlikte süreci takip ediyoruz. En kısa sürede zarar tespit çalışmalarını tamamlayıp mağduriyetleri ivedilikle gidermek için el ele veriyoruz. Can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz, mağduriyet yasayan ve zarar gören tüm halkımızın yanındayız. Bölgemize geçmiş olsun" denildi. (DHA)Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2023-06-18 21:00:32
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