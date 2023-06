Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış Organize Sanayi Bölgesi´nde etkili oldu. Bölgede inşaat halindeki bir fabrikanın çatısında çalışırken fırtınaya yakalanarak 12 metre yükseklikten düşen 3 işçi yaralandı.

Edirne´nin Lalapaşa ile Süloğlu ilçeleri arasında bulunan Organize Sanayi Bölgesi´nde bu akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Bölgede inşaat halindeki fabrikanın çatısında çalışan 5 işçi, yemek molasının ardından yeniden çatıya çıkarak çalışmaya başladı. Bu sırada fırtına yağmurla birlikte şiddetini artırdı. Fırtınanın etkisiyle inşaatın devam ettiği fabrikada çatı yerinden koptu. Bu sırada 5 işçiden 3'ü, çatı parçalarıyla birlikte yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü. Kuvvetli yağış nedeniyle de bazı fabrikaları su bastı.

Olay sonrası bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Özer´in durumunun ağır, Yılmaz Üstündağ ve Ali Över'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.'HER ŞEY ANİDEN OLDU, NE OLDUĞUNU ANLAMADIK'

Hafif yaralanan Yılmaz Üstündağ, "Çalışıyorduk, saat 5 civarı yemek molası vermiştik. O sırada hava gayet iyiydi. Sonra yeniden çalışmaya çıktık ve son paneli açmaya başladık. O sırada saniyelik, aniden afet gibi bir rüzgar geldi. Biz 5 kişiydik o sırada, arkadaşlarımızdan birisi aşağıya direk düştü. Biz panellerle birlikte düştüğümüz için sanırım onun kadar etkilenmedik. Anlık oldu her şey, nereden geldiğini biz de anlamadık. 12 metreden aşağıya düştü herkes" dedi.

Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Ali Över de yoğun bakımda olan arkadaşları için endişeli olduklarını belirtti. Över, "Her şey aniden oldu. Ne yazık ki bir arkadaşımızın durumu kritik, kendisi yoğun bakımda" diye konuştu. FIRTINA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan bölgede yaşanan fırtına anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Fırtına ile birlikte etkili olan yağmur nedeniyle fabrika ve iş yerlerini de su bastı. Özel İdare ve belediye ekiplerinin sevk edildiği bölgede, fabrikalarda su tahliye çalışmaları devam ederken, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, Organize Sanayi Bölgesi´nde incelemelerde bulundu. Görüntü Dökümü

----------------------------------

Fırtına anı (güvenlik kamerası)

Fabrikaları su basması

Yoğun yağış ve fırtınadan detay

Yaralanan işçi Yılmaz Üstündağ ile röportaj

Yaralanan işçi Ali Över ile röportaj

Çatısı kopan fabrikadan genel

Kopan çatı parçalarından detay

Çatısı kopan fabrikadan genel

Yaralı işçilerden detay

Hastane acilinden genelDHA-Gündem Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2023-06-20 01:08:10



