Kapıkule´de 28 piton yılanı ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, Kapıkule Sınır Kapısı´ndan Türkiye´ye giriş yapan TIR´da 28 piton yılanı ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekipleri, ihbar üzerine Kapıkule Sınır Kapısı´ndan Türkiye´ye giriş yapan İ.K. yönetimindeki TIR´da arama yaptı. Aramada, TIR´ın dorse kısmında bez bir çanta içerisindeki ince kadın çoraplarına konulmuş, biri ölmüş, 28 piton yılanı ele geçirildi. Sürücü İ.K. ile yanındaki F.Ç. gözaltına alındı. Yılanlar, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü´nde veteriner kontrolünden geçirildikten sonra rehabilitasyon için İstanbul´da bulunan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi´ne teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-06-20 11:16:31



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