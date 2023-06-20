Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; aralarında vergi müfettişi ve memurların da bulunduğu 5 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne merkezli İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; T.B., B.C., Y.A., E.Ç. ve E.Y. yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan 5 şüpheliden E.Ç. ve E.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi A.Ş.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-06-20 11:27:35



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