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Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama (2)

DHA

Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama (2)


SINIRDA FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Y.T. yakalanarak, gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Y.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-06-20 12:15:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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