Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama (2)

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SINIRDA FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Y.T. yakalanarak, gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Y.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-06-20 12:15:32



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