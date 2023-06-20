Edirne'de fırtınada uçan çatı ile 12 metreden düşen işçi öldü



Ali Can ZERAY-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, fırtına ve yağışın etkili olduğu Organize Sanayi Bölgesi´nde inşaat halindeki bir fabrikanın çatısında çalışırken fçıkan fırtınada 12 metre yükseklikten düşen 3 işçiden ağır yaralanıp hastanede tedaviye alınan İbrahim Özer, yaşamını yitirdi.

Edirne´nin Lalapaşa ile Süloğlu ilçeleri arasında bulunan Organize Sanayi Bölgesi´nde dün akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bölgede inşaat halindeki fabrikanın çatısında çalışan 5 işçi, yemek molasının ardından yeniden çalışmaya başladı. Bu sırada fırtınanın şiddeti arttı. Fırtınada inşaatın devam ettiği fabrikada çatı yerinden koptu. 5 işçiden 3'ü, çatı parçalarıyla birlikte yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü. Olay sonrası bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Özer, bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Umut IŞIK

2023-06-20 14:13:50



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