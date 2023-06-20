Edirne'de silah kaçakçılarına 'Kukla 22' operasyonu: 24 gözaltı



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de polisin silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlediği 'Kukla 22' adı verilen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 38 tabanca ve 33 tüfek ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yaptıkları çalışmanın ardından 24 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. 'Kukla 22' adı verilen operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, 38 tabanca, 8 bin 22 fişek, 41 şarjör, 33 tüfek, 1209 av tüfeği fişeği, 294 silah yapımında kullanan çeşitli aparat, 33 kesici alet, 4 gram uyuşturucu madde ve 25 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i Ordu'da olmak üzere toplam 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-06-20 15:25:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.