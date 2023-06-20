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Edirne'de 5 bin dekar ekili alan doludan zarar gördü

DHA

Edirne'de 5 bin dekar ekili alan doludan zarar gördü


Ali Can ZERAY-Umut IŞIK /EDİRNE,(DHA) EDİRNE'nin Lalapaşa ve Süloğlu  ilçelerine bağlı köylerde, fırtına ile birlikte etkili olan dolu, hasat öncesi buğday, ayçiçeği, arpa ve kanola tarlalarını vurdu. Dolu yağışının ardından hasar tespiti başlatan Lalapaşa ve Süloğlu İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri yaptığı ilk incelemede, 5 bin dekar alanı kapsayan ekili ürünlerde yüzde 90'a yakın hasarlar oluştuğunu belirtti.
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Edirne'de dün kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı etkili oldu. Rüzgar ve dolu  Lalapaşa ilçesine bağlı Sarıdanışment, Süloğlu'nun Sülecik,  Domurcalı Taşlısekmen ve Tatarlat köylerinde etkili oldu. Yağışın ardından Lalapaşa ve Süloğlu İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri bölgede inceleme başlattı. Ekipler arazide  yaptığı ilk incelemede, dolu yağışının  5 bin dekar ekili buğday, arpa, ayçiçeği ve kanola  ekili arazilerinde bitkiye yüzde 90'a yakın zarar verdiğini açıkladı. İncelemelerde, ayçiçeklerinin yaprakları delinirken, buğday, arpa ve kanola gibi ürünlerin ise tanelerinin döküldüğü görüldü. Bölgede, kurak geçen kışın ardından mevsim yağışlarını alan buğday, ayçiçeği gibi stratejik ürünlerde üretici bu yıl hasatta yüksek verim beklerken yağan doluyla gelen zarar üzdü.
'HORTUMLA BİRLİKTE GELDİ, GÖKTEN BUZ YAĞDI'
Sarıdanişment Muhtarı Turan Yılmaz, "Dün akşam saatlerinde bir tufan ile birlikte dolu yağışı başladı. Afet gibi oldu. Yani bir hortum gibi geldi. Aynı zamanda doluya çevirince bir 10 dakika civarında metrekareye 20 litre buzla karışık yağış düştü. Arpalarda, buğdaylarda, ayçiçeklerinde dolunun etkisiyle  bayağı bir zarar oluştu. Devletimize inanıyoruz, güveniyoruz. Bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bizim yaklaşık 2 bin dönüm civarında arazi zarar gördü. Bunlar tabii kanola, buğday, arpa ve ayçiçek şeklinde.  Genelde ürünlerde yüzde 90 civarında zarar var. Hasat yapacağımız arpa ve buğday tarlalarının artık sapı için biçeceğiz, üründe tane kalmamış. Ben 53 yaşındayım böyle tufan görmedim. Yolda arabamla eve digerken 10 metre önümü göremedim. Gökten adeta buz yağdı" diye konuştu.
'BÜYÜK KAYIP YAŞANDI'
Tarlalarda zarar tespit çalışmasına katılan Lalapaşa İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli ve aynı zamanda Sarıdanışment köyünde  ekili arpa tarlası zarar gören, Ziraat Mühendisi Gülnihan Yörük, "Çok üzgünüz. Arpalarda dönüme 500-600 kilogram verim bekliyorduk. Ancak dolu nedeniyle büyük kayıp yaşandı. Benzer durumda kanola ekili araziler de zarar gördü. Ayçiçeklerinin de yaprakları delindi" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Umut IŞIK
2023-06-20 16:13:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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