Otomobilde 15 kilo altın ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan ve jandarma tarafından durdurulan otomobilde gümrük kaçağı 15 kilo altın ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobili durdurarak, arama yaptı. Aramada, 50, 100, 250 ve 1000 gramlık külçeler halinde gümrük kaçağı 15 kilo altın ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-06-20 16:14:37



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