Kapıkule´de 28 piton cinsi yavru yılan ele geçirildi (2)



TİCARET BAKANLIĞI: YAVRU PİTON YILANLARI KAÇAKÇILARIN ELİNDEN KURTARILDI

Ticaret Bakanlığı´ndan yapılan yazılı açıklamada, Edirne´de, Kapıkule Sınır Kapısı´ndan Türkiye´ye giriş yapan TIR´da 4'ü ölü, 32 yavru piton yılanının ele geçirildiği bildirildi. TIR sürücüsünün şüpheli tavırlarının görevliler tarafından fark edildiği belirtilen Bakanlık açıklamasında, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı´nda gerçekleştirilen operasyonda, siyah çoraplara konulmuş vaziyette uyuşturulmuş 32 adet piton cinsi yavru yılan kaçakçıların elinden kurtarıldı. Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarla kaçakçılara göz açtırmazken bu sefer de canlı hayvan kaçakçılarına geçit verilmedi. Kapıkule Gümrük Kapısı'na, Almanya´dan gelen TIR gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından standart depo kontrol noktasında ekiplerin şüphesi üzerine detaylı olarak incelemeye alındı. Araç incelenirken araç sürücüsünün tedirgin halleri ekiplerin dikkatini çekti. Araç çekici kısmında bulunan bez bir çanta açıldığında içerisinde siyah çoraplara konulmuş vaziyette uyuşturulmuş canlı piton cinsi yavru yılanlar tespit edildi. 4 tanesi ölü olmak üzere toplamda 32 adet yavru piton ele geçirildi" denildi.

Açıklamada, yürütülen çalışmada TIR sürücüsünün yavru pitonları Almanya´da bir fuardan aldığını ve beslemek için ülkeye getirdiğini söylediği belirtilerek, "Yavru pitonlar ekipler tarafından korumaya alınması için Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü´ne teslim edildi. Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında doğasından kopartılan ve kaçak yollarla Türkiye´ye getirilen yavru pitonları hayvan kaçakçılarından kurtardı. Ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altında bulunan yaban hayvanlarının yırtıcı ve saldırgan türlerinin beslenmesine izin verilmediği bilindiği halde ülkemize getirilerek ticaret malzemesi haline getirilmesi ve nesillerinin tehlikeye düşmesi Gümrük Muhafaza ekiplerince engellendi" ifadelerine yer verildi. (DHA)Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-06-20 20:17:07



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