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Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 terör şüphelisi tutuklandı

DHA

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 terör şüphelisi tutuklandı


Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken 
yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi Y.T. ile PKK şüphelisi A.Ş. tutuklandı. Jandarma ekipleri, 3 FETÖ/PDY şüphelisini daha Yunanistan'a kaçarken yakalayıp, gözaltına aldı.
Sınır birlikleri, Bosnaköy'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri H.K. ve M.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Güvenlik güçleri, İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda ise yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi E.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Dün, güvenlik güçleri tarafından Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yakalanıp gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi Y.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Y.T., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Jandarma ekiplerinin, dün merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakaladığı terör örgütü PKK şüphelisi A.Ş.'nin de işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen A.Ş., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-06-21 12:33:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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