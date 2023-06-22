Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisine tutuklama

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi E.G., tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından, dün, İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi E.G.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen E.G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-06-22 15:41:13



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