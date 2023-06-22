Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisine tutuklama (2)

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3 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Edirne'de sınır birlikleri, Bosnaköy´deki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri H.F., C.E. ve M.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. (DHA)

Ünsal YÜCEL/EDİRNEDHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-06-22 16:40:07



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