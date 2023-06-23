Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar, fiyatları yüksek buluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar, fiyatları yüksek buluyor

DHA

Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar, fiyatları yüksek buluyor


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de döviz kuru farkı nedeniyle alışverişlerinin çoğunu serhat şehrinden yapan komşu ülke Bulgaristan'dan gelen turistler, son dönemde fiyatları yüksek buluyor. Bulgaristan vatandaşları Leva'nın Türk Lirası karşısında artmasıyla esnafın da zam yaptığını savunurken, Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, fiyatların normal olduğunu belirterek, "Esnaf pahalı alıyorsa tabii ki pahalıya satacak. Önemli olan üretimde yapılan zamları önlemek. Herkes esnafın fırsatçı olduğunu söylüyor ama üretimi yapanlara kimse bir şey demiyor. Esnaf ne yapsın?" dedi.
Komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan'dan Edirne'ye gelen turistler, döviz kurundaki fark nedeniyle giyimden yiyeceğe birçok ihtiyacını kentte karşılıyor. Özellikle hafta sonları ağırlıklı olarak pazarlar ve alışveriş merkezlerini dolduran turistler araçlarının bagajlarını doldurup ülkelerine dönüyor. Kente son dönemde gelenlerin azaldığını söyleyen Bulgarlar, bunun esnafın artan leva kuruyla birlikte ürünlerini pahalı satmasından kaynaklandığını dile getirdi. Komşu ülke vatandaşı pahalılıktan yakınırken, esnaf ise fiyatların normal olduğunu öne sürdü. 
`FİYAT ARTIŞLARININ HAM MADDELERİN PAHALI OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR´
Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, esnafın ürünü pahalıya aldığı için pahalı sattığını, turistlere yönelik bir zam olmadığını dile getirdi. Fiyat artışlarının ham maddelerin pahalı olmasından kaynaklandığını söyleyen Cingöz, "Fiyatlar onlara değil bizim halkımıza yüksek çünkü 1 leva 12-13 lira bandında. Onlara fiyatlar çok pahalı gelmiyor. Esas yüksek gelen kısım bizim halkımıza. Esnaf pahalı alıyorsa tabii ki pahalıya satacak. Önemli olan üretimde yapılan zamları önlemek lazım. Herkes esnafın fırsatçı olduğunu söylüyor ama üretimi yapanlara kimse bir şey demiyor. Akaryakıt yükseliyor, elektrik yükseliyor, lojistik giderleri yükseliyor, üretim yapan yerlerde fiyat artıyor. Böyle olunca esnaf ne yapsın? Pahalı alıp ucuz mu satacak? Alıcı bulduğu müddetçe satacaktır" dedi. 
'BULGAR VE YUNAN TURİSTLER İÇİN AYRI PERON AÇILMALI' 
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, hafta sonu itibariyle başlayacak yaz tatilleri öncesi sınır kapılarında yaşanacak yoğunluktan dolayı, sadece Bulgar ve Yunan turistler için ek peron açılmasını talep eden Cingöz, "Gurbetçiler gelirken kapılarda yoğunluk oluşuyor bu doğrudur. Bu vesileyle gelen Bulgar turist akımında azalma oluyor. Bunu geçmişte valiliğe ifade ettik. Dedik ki; iki ayrı peron olsun ve bu iki perondan sadece Bulgar ve Yunan turistler geçsin ama mümkün olmadığını ifade etmişti o zamanki valilik. Bunu isteğimizi tekrarlıyoruz, eğer ki mümkünse, hukuken mevzuata uygunsa, Kapıkule'de iki peron sadece Bulgar ve Yunan turistlere ayrılsın, onlara tahsis ederse gelişte bir sorun olmaz" diye konuştu.  
'KENDİ ÜLKELERİNDE DAHA PAHALIYA ALIYORLAR ' 
Edirne'de her cuma kurulan ve Bulgarların yoğun ilgi gösterdiği pazarda esnaflık yapan Salih Mızrak, "Şu anda işlerimiz fena değil. Özellikle kendi para birimlerinin değeri arttığı için bolca alışveriş yapıyorlar. 100 levaya her şeyi alıp gidiyorlar. Onlar geldiklerinde her şeyi alıyorlar, biz kazanıyoruz, bu güzel ama sonrasında biz yerine koyamıyoruz, o kısmı kötü. Gidip zamlı alıyoruz, o nedenle pahalı satmaya çalışıyoruz bu sefer de almıyorlar. Öyle olunca eski fiyattan vermeye devam etmek zorunda kalıyoruz. Kendi ülkelerinde daha pahalıya alıyorlar, buraya gelince bazen burayı da pahalı buluyorlar ama ben katılmıyorum. Artık sanırım onlar da uyandı, her şeyi daha ucuza almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. 
'İŞLERDE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ VAR'
Kentte tatlıcı dükkanı işleten esnaf Berat Kaplan, özellikle son günlerde Bulgar turistlerin gelişlerinde azalma olduğunu dile getirdi. Turistlerin fiyatları yüksek bulduğunu kaydeden Kaplan, "Gelişlerde bugünlerde azalma var. Bundan birkaç ay önce çok yoğundu, özellikle bu son dönemde düşüş olmaya başladı. Genel olarak fiyatlar arttı ve pahalı buluyorlar. Bizlik bir durumun olmadığını söylüyoruz. Euro ve leva yükselmesine rağmen halen daha yüksek buluyorlar. İşlerde yüzde 50 düşüş var diyebilirim. Yakında gurbetçiler de gelmeye başlayacak ve Bulgar ile Yunanlar gelmemeye başlayacak. O da işleri etkileyecek. Onların gelişlerini hızlandırmak için ayrı bir peron açılsa kapılarda çok güzel olur" dedi. 
'BİZE TEŞEKKÜR ETMELERİ LAZIM' 
Aktar dükkanı işletmecisi Celal Dursun da, fiyatların pahalı olduğu söylentisine katılmadığını dile getirdi. Dursun,"Ben fiyatların pahalı olduğu yorumlarına katılmıyorum. Ürünlerimize zam geldiği halde, kar oranımız azaldığı halde sırf pahalı demesinler diye 1 yıldır ürünleri aynı fiyatta tutmaya çalışıyoruz. Nereye kadar dayanacağımızı bilmiyorum çünkü sürekli gelen ürünler zamlı geliyor, rekabet piyasası da var. Mücadele etmeye çalışıyoruz. Bence komşu ülke vatandaşının bize çok teşekkür etmesi lazım çünkü onları hem güler yüzle karşılıyoruz, bir dediklerini iki etmiyoruz, dillerini anlıyoruz. Her zaman hizmet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. 
'100 LİRAYA ALIYORDUK ŞİMDİ 150-200 LİRA ARASINDA'
Bulgaristan'ın Filibe şehrinden Edirne'ye gelen Hüseyin Hüseyin, fiyatların yükseldiğini söyledi. Hüseyin, "Bayramlık alışveriş için geldik. Beğendiğimizi alıyoruz. 5-6 bin lira civarında harcamayı düşünüyoruz. Fiyatların eskiye göre pahalandığını düşünüyorum. Eskiden bir tişörtü 100 liraya alıyorduk şimdi 150-200 lira arasında. Artık oradaki fiyatlarla buradaki fiyatlar aynı düzeye gelmeye başladı. O nedenle de gelişler azaldı sanırım biraz. Belki Edirne'de bu durum böyle bilmiyorum. İstanbul'a da giden var, onlara da sormak lazım" ifadelerini kullandı. 
'YÜZDE 30 ARTMIŞ'
Bulgaristan'ın Şumnu şehrinden gelen Ercan Baluf da, eskiye göre fiyatların yüzde 30 arttığını belirtti. Baluf, "Fiyatlar fena değil ama eskiye göre yükseldiğini görüyoruz. Yüzde 30 artmış. Ben kaliteli olduğu sürece fiyata bakmıyorum şahsen ama yine de arttığı bir gerçek. Dönüşte fazla malzeme aldığımızda gümrükte izin vermiyorlar, o doğru. Keşke bu olmasa tabi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2023-06-23 11:40:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de üniversite okuyan Rus asıllı ressam, Kızıl Meydan'da sergi açmak istiyor
YEREL HABERLER Türkiye'de üniversite okuyan Rus asıllı ressam, Kızıl ...
Edirne'de "Kukla" operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Edirne'de "Kukla" operasyonunda gözaltına alınan 24 ...
Edirne'de "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri" verildi
YEREL HABERLER Edirne'de "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri" ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisine tutuklama (2)
YEREL HABERLER Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisine tutuklama (2)
Trakya Üniversitesinde mezuniyet törenine katılan öğrenci yakınının sözleri gülümsetti
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinde mezuniyet törenine katılan ...
FETÖ şüphelisi 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisine tutuklama
YEREL HABERLER Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisine tutuklama
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi ...
Edirne'de el sanatları sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de el sanatları sergisi düzenlendi
Edirne Yeşilay Bisiklet Topluluğu sporcuları Batı Trakya'ya pedal çeviriyor
YEREL HABERLER Edirne Yeşilay Bisiklet Topluluğu sporcuları Batı ...
Edirne'de Osmanlı mirası tatlılar bayram için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Edirne'de Osmanlı mirası tatlılar bayram için ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ...
Edirne Valisi Kırbıyık, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, Sağlık Bakan Yardımcısı ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Yüzyıl Operasyonu"nda 41 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Yüzyıl ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'deki camiler bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Edirne'deki camiler bayrama hazırlanıyor
TÜ Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
YEREL HABERLER TÜ Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinde mezuniyet ...
Bulgaristan'a kaçmaya çalışan DEAŞ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Bulgaristan'a kaçmaya çalışan DEAŞ şüphelisi ...
Trakya'da sağanak nedeniyle arpa ve buğday hasadına bazı bölgelerde ara verildi
YEREL HABERLER Trakya'da sağanak nedeniyle arpa ve buğday hasadına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.