Edirne´de yakalanan 3 FETÖ şüphelisine tutuklama

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Jandarma ekipleri tarafından dün Bosnaköy´deki 1´inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri H.F., C.E. ve M.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-06-23 13:27:41



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