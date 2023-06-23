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Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de seyir halindeki TIR'ın açılan damperi, yol üstündeki bilgilendirme tabelasına çarptı. Damperin metrelerce yüksekte takılı kaldığı kazadan sürücü İlhami Yörük, yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Edirne -Kapıkule otoyolunda meydana geldi. Sürücülüğünü İlhami Yörük'ün yaptığı 39 AF 907 plakalı TIR'ın, seyir halindeyken 22 BA 861 plakalı damperi açıldı. Sürücü Yörük, durumu fark etmezken, açılan damper bir süre sonra altından geçtiği yol üstündeki bilgilendirme panosuna çarptı. Damper, çarpmanın etkisiyle TIR'dan ayrılıp yerden metrelerce havada panoya takılı kaldı. TIR ise sürücüsü İlhami Yörük'ün çabalarıyla yol kenarında durdu. Olayı görenler durumu polis ve karayolları ekiplerine haber verdi.

Kaza sonrası olay yerine çekici çağrılırken, bölgeye gelen polis ekipleri önlem amaçlı otobanı tek taraflı olarak trafiğe kapattı. Damper çekici yardımıyla panodan kurtarılıp, yol trafiğe yeniden açıldı. TIR sürücüsü İlhami Yörük kazayı yara almadan atlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2023-06-23 14:34:37



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