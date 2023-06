Kapıkule'den 100 bin gurbetçi giriş yaptı

Ali Can ZERAYUmut IŞIK/EDİRNE, (DHA)AVRUPA'da yaşayan, hem yaz tatillerini hem de Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor. Yetkililer, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan bu yana 28 bin 325 araçla, 100 bin 543 gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını belirtti.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, haziran ayıyla birlikte ana vatana yolculuğu da başladı. Çoğu Almanya'da yaşayan gurbetçiler, bulundukları ülkelerde kulların tatile girmesiyle birlikte Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirebilmek için memleketine geliyor. Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçiler, ana vatana girmek için yoğunluk oluşturdu. Yetkililer, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan beri ülkeye 28 bin 325 araçla, 100 bin 543 gurbetçinin girdiğini belirtti. Yetkililer, ayrıca, bayram öncesi Edirne'den, Bulgaristan'a açılan, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapıları ile Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarından 1 milyona yakın gurbetçinin ülkeye giriş yapmasını beklediklerini ifade etti. Sınır kapısına gelen gurbetçiler hem ana vatana ayak basmanın hem de yakınlarını görecek olmanın heyecanını yaşıyor.

'GELDİĞİMİZDE, TÜM SIKINTILARI UNUTUYORUZ'

Almanya'nın Köln şehrinden gelen Doğan Can, Türkiye'ye gelince sıkıntılarını unuttuklarını dile getirerek, "Vatanımıza geldik. Yollar çok kalabalıktı, arkadan gelen daha çok var. Biz birinci bölgedeyiz, orada okullar tatil oldu ve biz de hemen yola çıktık. Şimdi istikamet Konya. Bu kapıdan girdiğimizde, Türk bayrağını gördüğümüzde tüm dertlerimizi unutuyoruz. Burası bambaşka. Burada hem bayram yapacağız hem de akrabalarımızı göreceğiz" dedi.

Köln'den Adıyaman'a giden Cihan Korkmaz da 1 yıl aradan sonra Türkiye'ye yeniden geldiği için çok mutlu olduğunu kaydederek, "Yolculuğumuz Bulgaristan kısmı hariç çok güzeldi. Türkiye'ye vardığımız için seviniyoruz tabii ki. Hem bayram tatiline geldik hem akraba ziyareti yapacağız, hepsi bir arada olacak. En son geçen sene gelmiştim, her zaman fırsat buldukça geliyoruz. Toprağımıza geldiğimiz için çok seviniyoruz. 1 sene orada çalışıp 1 ay burada özlem gideriyoruz. Şimdi ilk annemi ziyaret edeceğim. Depremde Adıyaman'daki evimiz de ağır hasar görmüş ona bakacağım, oradaki hasarı gidermeye çalışacağım" diye konuştu.

'TATİLİN TADINI ÇIKARACAĞIZ'

Almanya'nın Hagen şehrinde yaşayan Necmettin Acar ise 6 haftalık tatil için Türkiye'ye geldiklerini söyleyerek, "Tatilimiz başladı, yola çıktık ve çok güzel geldik buraya kadar. 6 haftalığına geldik, tadını çıkaracağız. İnsan gurbette olsa da kendi ülkesine geldiği zaman bambaşka bir duygu yaşıyor. İlk başta Yalova'ya evimize gideceğiz, evimizin kapısını açacağız. Biraz dinlenip eşi dostu ziyaret edeceğiz. Önce Muş'a akraba ziyareti ve sonrasında da denize gideceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Umut IŞIK

