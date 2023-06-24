Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Güvenlik güçlerince, Yunanistan'a kaçarken yakalanan ve aranma kaydı olan FETÖ/PDY şüphelisi N.E. ise tutuklandı.
Sınır birlikleri, Bosnaköy'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri F.İ. ve F.A.T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Güvenlik güçlerince 2 gün önce Bosnaköy'deki 1´inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde Yunanistan'a kaçmak isterken gözaltına alınan ve 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan arandığı belirlenen N.E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen N.E., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-06-24 14:08:16
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