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Çorlu'da parktaki çocuk oyun grupları yakıldı

DHA

Çorlu'da parktaki çocuk oyun grupları yakıldı


Mehmet YİRUN / ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Halide Edip Adıvar Parkı'nda bulunan çocuk oyun grupları yakıldı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Çocuklarımızın kahkahalarıyla şenlenen, vatandaşlarımızın bir nebze de olsa nefes aldığı parktaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülse de bu manzara hepimizi çok üzdü. Adli makamlara bildirilen konunun takipçisi olacağız" dedi.
Rumeli Mahallesi'nde bulunan Halide Edip Adıvar Parkı'nda çocuk oyun grupları henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Dün öğleden sonra meydana gelen olayda, alevlerin oyun gruplarını sardığını görenlerin ihbarıyla parka itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan oyun gruplarına müdahale ederek söndürdü. Polisin, oyun gruplarını kimin ateşe verdiğini belirlemek için başlattığı çalışmayı sürdürüyor. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt olaydan üzüntü duyduklarını belirterek, "Rumeli mahallemizdeki Halide Edip Adıvar Parkı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce güpegündüz yakıldı. Çocuklarımızın kahkahalarıyla şenlenen, vatandaşlarımızın bir nebze de olsa nefes aldığı parktaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülse de bu manzara hepimizi çok üzdü. Biz elbette ki çocuklarımız üzülmesin diye parkımızı en kısa sürede onaracağız. Adli makamlara bildirilen konunun takipçisi olacağız" diye konuştu. Yangının ardından parka gelen çocuklar, oyun grupların yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN
2023-06-25 13:32:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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