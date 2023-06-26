Kamyonetin çarptığı motosikletin kasksız sürücüsü ağır yaralandı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin kasksız ve koruyucu kıyafetsiz sürücüsü Serkan Onar (34), ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Vali Fahri Yücel ve 19 Kasım caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. 19 Kasım Caddesi´nden, Vali Fahri Yücel Caddesi´ne çıkış yapan Erdal A. (47) yönetimindeki 59 ABT 293 plakalı kamyonet, Serkan Onar´ın kullandığı 22 ABV 755 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet kamyonetin altına girerken, yola savrulan kaskı ve koruyucu kıyafeti olmayan Onar ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Onar, gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Serkan Onar´ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kamyonetin sürücüsü Erdal A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kamyonetim altına giren motosiklet ise vatandaşların uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-06-26 11:14:09



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