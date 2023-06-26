Şarköy'de 'taraftar çeşmesi' sarı-kırmızı renklere boyandı

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),(DHA)Tekirdağ'da Şarköy ilçesindeki 'taraftar çeşmesi', Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın anısına törenle sarı kırmızı renklere boyandı.
İlçede geleneksel olarak her yıl Süper Lig'de şampiyon olan takımın renklerine boyanan 'taraftar çeşmesi', Galatasaray'ın 2022/2023 sezonunda şampiyon olması nedeniyle sarı-kırmızı renklere boyandı. İnönü Caddesi'nde bulunan taraftar çeşmesindeki törene Şarköy İlçe Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Alpay Var ve çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı. Taraftarlar törende tezahüratlar atıp, şampiyonluk şarkıları söyleyip eğlendi.
Törende konuşan Kaymakam Kılınçkaya, "İlçemizde bulunan taraftar çeşmesini şampiyon olan takımın rengine boyatma uygulamasını kim başlatmışsa tebrik ediyoruz. Güzel bir olay. Kim şampiyon olursa onu tebrik edeceğiz. Bu sene Galatasaray´ımıza nasip oldu. Kendilerini tebrik ediyorum'' diye konuştu.
Konuşmanın ardından taraftar çeşmesi, Kılınçkaya ve Belediye Başkanı Alpay Var tarafından birlikte sarı-kırmızı renklere boyandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Törenden genel
Çeşmeden detay
Çeşmenin boyanması
Taraftarın sevinç gösterileri
DHA-Spor Türkiye-Edirne Nuri ÇAĞLAR
2023-06-26 12:02:58
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