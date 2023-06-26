Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Sınır birlikleri, Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri M.O. ve G.O.'yu yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

2 gün önce güvenlik güçlerince, Bosnaköy´deki 1´inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri F.İ. ve F.A.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen F.İ. ve F.A.T., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-06-26 14:06:41



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