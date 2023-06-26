Saros´ta deniz yatağında uyuyakaldı, 4 mil açıkta kurtarıldı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Saros Körfezi´ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde, deniz yatağında uyuyakalan ve yaklaşık 4 mil açığa sürüklenen kişi, kurtarıldı.

Tatil için Yayla köyü sahiline gelen ismi öğrenilemeyen kişi, deniz yatağında uyuyakaldı. Erkek, şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle açığa doğru sürüklendi. Sahilde bulunan ailesi, bir süre sonra deniz yatağı ve adamı göremeyince bulundukları tesisin işletmecisinden yardım istedi. Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve çalışanlar, 2 tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta deniz yatağının üzerinde yardım bekleyen kişiye ulaştı. Tekneye alınan kişi, daha sonra kıyıya götürüldü. Bu kişinin açığa sürüklenme ve kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-06-26 16:28:46



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