Restorasyonu süren Selimiye Camii'nde bayram namazı



Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında restorasyonu süren Selimiye Camii´ni doldurdu.

Mimar Sinan'ın `Ustalık eserim´ dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii, Kurban Bayramı namazında doldu. Restorasyonu süren ve bir kısmı ibadete açık olan camide namazı il dışından gelenler de katıldı. Bayram namazı için İstanbul´dan Selimiye Camii´ne gelen Bahadır Fırat, "Uzun zamandır Selimiye Camii´ne gelmiyordum. Bayram namazı için yakın camilere giderken bu kez bayram namazını Selimiye Camii´nde kılmak istedim" dedi.

Almanya´dan gelen Murat Çırak, "Almanya´dan yola çıktım. Bugün Kapıkule Sınır Kapısı´ndan giriş yaptım. Özellikle Selimiye Camii´ne geldim. Geçen yıl da gelmiştim. Her yıl geçerken uğruyorum. Bayram namazında vatanımız için çocuklarım için dua ettim" dedi.

Hasan Gökhan Özhasanekler de Antalya´dan İstanbul´a gezmeye geldiklerini ve bayram namazı kılmak için Edirne´ye geldiklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Merkez Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)

2023-06-28 09:15:00



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