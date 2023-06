Ali Can ZERAYUmut IŞIK/EDİRNE, (DHA)AVRUPA ülkelerine ihraç ürün taşıyan bazı TIR şoförleri, Kurban Bayramı´nı Edirne´den Bulgaristan´a açılan Kapıkule Sınır Kapısı´nda karşıladı. TIR parkında bekleyen şoförler, bayramlaşmanın ardından ailelerini telefon ile arayarak bayramlaştı.

Avrupa´nın çeşitli ülkelerine ihraç ürünleri taşıyan TIR şoförlerinin bir kısmı Kurban Bayramı´nı sınır kapılarında geçiriyor. Bayramın ilk günü Edirne´den Bulgaristan´a açılan Kapıkule Sınır Kapısı´ndaki TIR parkında sıra bekleyen şoförler, önce kendi aralarında, ardından aileleri ve sevdikleriyle cep telefonu ile görüntülü konuşup bayramlaştı.

İstanbul´dan yüklediği ihraç yükünü Almanya´ya götüren Ersan Uzun, meslektaşları ile bayramlaşmasının ardından cep telefonuyla görüntülü olarak babası Hüseyin Uzun´u arayarak bayramlaştı. 20 yıldır TIR şoförü olarak çalıştığını ve çoğu bayramı yollarda geçirdiğini söyleyen Uzun, "Babamla görüşüp bayramını kutladım. Her bayram olduğu gibi bu bayramda yollardayız. Sevdiklerimizin böyle bayramını kutluyoruz. Burada arkadaşlar ile birlikte bayramlaştık, ağabey kardeş gibi hep beraberiz. Bayramı yollarda hüzünlü geçiriyoruz. Olsun biz de ekmek parası için çalışıyoruz" dedi.

`HER BAYRAM OLDUĞU GİBİ İÇİMİZ BURUK YOLLARDAYIZ´

Almanya´ya ihraç yükü taşıyan evli ve 2 çocuk babası Fatih Canev de her bayram olduğu gibi bu bayramı da yollarda geçirdiğini belirterek, "Ben yaklaşık 20 yıldır TIR şoförlüğü yapıyorum. Hangi bayramı evde geçirdiğimi hatırlamıyorum. Bayramda yine yollardayız. Amacımız bir an önce Almanya´ya gidip yükümü boşaltıp bir an önce ailemin yanına dönmek" diye konuştu. Canev, sürücü arkadaşları ile bayramlaşmasının ardından cep telefonunda görüntülü eşi ve çocuklarını arayarak bayramlaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Umut IŞIK

