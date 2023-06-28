Tekirdağ ve Edirne için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Tekirdağ ve Edirne'nin güneyi için yarından itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; yarın sabahtan itibaren öğle saatlerine kadar, Tekirdağ il geneli ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kısa süreli fırtına ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-06-28 15:41:20
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